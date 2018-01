Descubren en México la cueva inundada más grande del mundo

(CNN Español) - Tras una intensa temporada de 10 meses de trabajo en las profundidades del mundo maya, los investigadores del Gran Acuífero Maya (GAM), en México, descubrieron la cueva inundada más grande del mundo, que tiene 347 kilómetros de largo, según el sitio web del proyecto.

Los investigadores del GAM lograron conectar el 10 de enero dos de los sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo: Sac Actun y Dos Ojos, ubicados en Tulum, México. Antes de esta conexión, el Sac Actún era considerado como el segundo sistema de cuevas más largo del mundo, con 263 kilómetros, después del sistema Ox Bel Ha, que tiene 270 kilómetros de longitud. El sistema Dos Ojos, era el cuarto, con 83 kilómetros de longitud.

Cuando los investigadores lograron hallar la conexión el pasado 10 de enero, añadiendo túneles y galerías acuáticas, según el comunicado del GAM, el Sac Actun 'absorbió' al sistema más pequeño, Dos Ojos, por lo que mantiene su nombre, "por tanto, el nombre del Sistema Dos Ojos deja de existir", explica el equipo de investigación.

Las cuevas sumergidas de Quintana Roo, en la Península de Yucatán, son pasajes subterráneos, líneas del tiempo que guardan "la historia reciente y remota" de las antiguas civilizaciones, según los investigadores del GEM.

"Esta inmensa cueva representa el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo, ya que cuenta con más de un centenar de contextos arqueológicos, entre los que se encuentran evidencia de los primeros pobladores de América, así como de fauna extinta y por supuesto, de la cultura maya", dice Guillermo de Anda, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director del Gran Acuífero Maya en un comunicado.

Los investigadores esperan conectar otros tres sistemas de cuevas subacuáticos que están cerca entre sí, entre ellos, "la madre de todos los cenotes", un sistema individual que se encuentra al norte de Sac Actun y tiene hasta 20 metros de profundidad, según los investigadores.

"Este hallazgo es muy valioso además, por que da pie y sustento a una gran biodiversidad que depende de este sistema enorme y representa una gran reserva de agua dulce que ha dado vida a esta región de la península de Yucatán, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días", dice la nota del GAM.

Ahora los investigadores continuarán con la investigación de la calidad del agua de este sistema acuífero, pues es muy valioso ya que "da pie y sustento a una gran biodiversidad", según el comunicado.

"Representa una gran reserva de agua dulce que ha dado vida a esta región de la península de Yucatán, desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días".