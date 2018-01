Vogue rompe con los fotógrafos Bruce Weber y Mario Testino tras acusaciones de mala conducta sexual

(CNN) - Conde Nast dejará de trabajar con dos famosos fotógrafos de moda, Bruce Weber y Mario Testino, después de que el diario The New York Times publicara unas perturbadoras denuncias sobre ambos.

Scroll for more content...

"Modelos masculinos dicen que Mario Testino y Bruce Weber los explotaron sexualmente", decía el titular en la edición del domingo del Times.

Ambos fotógrafos eran habituales en las páginas de Vogue y otras publicaciones de Conde Nast. La investigación del diario sobre una presunta mala conducta sexual motivó una acción inmediata.

"Estamos muy perturbados por estas acusaciones y nos tomamos esto muy en serio, como señalamos anteriormente en nuestra declaración sobre acoso sexual", dijo Conde Nast en un comunicado. "A la luz de estas acusaciones, no les vamos a encargar ningún trabajo en un futuro inmediato".

Según el Times, un bufete de abogados que representa a Testino "cuestionó los caracteres y la credibilidad de las personas que denunciaron el acoso".

Y Weber, a través de un abogado, señaló: "Estoy conmocionado y entristecido por las escandalosas afirmaciones en mi contra, y las niego rotundamente".

CNN no ha verificado de manera independiente las acusaciones y no pudo ponerse en contacto de inmediato con los dos fotógrafos para que comentaran al respecto.

El artículo del Times cita a 15 modelos y exmodelos masculinos que trabajaron con Weber y 13 asistentes masculinos y modelos que han trabajado con Testino.

Se denuncia que Weber pidió a los modelos que se quitaran la ropa y luego los tocó de forma inapropiada durante ejercicios de respiración y de "energía".

"He utilizado ejercicios comunes de respiración y he fotografiado profesionalmente a miles de modelos de desnudos a lo largo de mi carrera, pero nunca toqué a nadie de manera inapropiada. Considerando el trabajo de toda mi vida, estas acusaciones falsas y retorcidas son descorazonadoras. Llevo más de 40 años haciendo fotos y el tengo el mayor de los respetos por todas las personas que he fotografiado. Nunca jamás intentaría lastimar a alguien o evitar que alguien tenga éxito; no es mi forma de ser ", declaró Weber en el comunicado proporcionado a The Times.

Testino también está acusado de hacer avances sexuales a asistentes masculinos y modelos que incluían tocamientos y masturbación.

La firma de abogados que lo representa, Lavely & Singer, dijo a The Times que había hablado con varios de los exempleados de Testino que quedaron "conmocionados por las acusaciones" y "no pudieron confirmar ninguna de las afirmaciones".

Las personas con las que habló The Times para su artículo "no pueden considerarse fuentes confiables", agregó.

La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, que también es la directora artística de Conde Nast, reconoció en una carta que ambos fotógrafos "son amigos personales míos".

"Creo firmemente en el valor del arrepentimiento y el perdón", escribió, "pero tomo muy en serio las acusaciones, y en Conde Nast hemos decidido suspender nuestra relación laboral con ambos fotógrafos en el futuro inmediato".

Otras marcas siguieron el ejemplo de Conde. Uno de los clientes veteranos de Testino, Michael Kors, dijo que "a la luz de la gravedad de estas acusaciones, no trabajaremos con el señor Testino en futuras campañas publicitarias".