La respuesta de James Franco a las acusaciones de acoso sexual

(CNN) - James Franco una vez más abordó acusaciones de acoso sexual horas antes de que más mujeres se presentaran para acusarlo.

Scroll for more content...

El actor abordó la controversia durante una aparición el miércoles en "Late Night with Seth Meyers".

La estrella de The Disaster Artist, por el que ganó globo de oro, ha estado respondiendo a las acusaciones después de que su aparición en los premios el domingo motivara a algunas mujeres a criticarlo a través de Twitter por usar un pin de Time's Up en apoyo de la organización creada para combatir el acoso sexual.

Franco le dijo a Meyers que había leído los tuits pero que no había respondido.

"Creo que, bueno, los que leí no eran precisos", dijo el actor. "Pero una de las cosas que aprendí es que esta es una conversación que obviamente se debe tener".

El domingo por la noche, la actriz Violet Paley tuiteó: "Lindo alfiler de #TIMESUP James Franco. ¿Recuerdas la vez que metiste la cabeza dentro un auto hacia tu pene expuesto y esa otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando ella tenía 17 años? ¿Después de que ya te habían atrapado haciendo eso con otra chica de 17 años? ".

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

— Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

La cineasta Sarah Tither-Kaplan tuiteó: "Hola James Franco, buen pin de #timesup en los #GoldenGlobes, ¿recuerdas hace unas semanas cuando me dijiste que la desnudez completa que hiciste hacer en dos de tus películas por $ 100 / día no era una explotación porque firmé un contrato para hacerlo? ¡Se acabó el tiempo de eso!".

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that!

— Sarah Tither-Kaplan-- (@sarahtk) January 8, 2018

La actriz Ally Sheedy también acudió a Twitter durante los Globo de Oro para publicar sobre Franco en tuits luego eliminados: "James Franco acaba de ganar. Por favor, nunca me preguntes por qué dejé el negocio de las películas / televisión".

"¿Por qué un hombre es anfitrión? ¿Por qué se le permite estar a James Franco? Dije demasiado. Buenas noches, los amo", escribió Sheedy.

CNN contactó a las tres mujeres para obtener sus comentarios.

"Tengo mi propio lado de esta historia, pero creo lo suficiente en estas personas que han sido subrepresentadas para exponer sus historias que me abstendré de cosas que podría decir solo porque creo en eso tanto", respondió Franco cuando Meyers preguntó sobre los tuits.

"Si tengo que recibir un golpe porque no voy a tratar de refutar activamente las cosas, lo haré porque creo en eso", agregó Franco.

Las acusaciones también surgieron cuando Franco apareció como invitado en "The Late Show with Stephen Colbert" el martes.

"Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a las personas que hablan y pueden tener una voz porque no la tuvieron durante mucho tiempo", le dijo Franco a Colbert. "Entonces, no quiero callarlas de ninguna manera. Es algo bueno y lo apoyo".

Franco continuó diciendo que "no tenía idea" de lo que se referían los tuits de Sheedy, pero prometió "arreglarlo" si hubiera hecho "algo mal".

"Por la forma en que vivo mi vida, no puedo vivir si hay una restitución por hacer. La haré", dijo Franco. "Entonces, si he hecho algo mal, lo arreglaré. Tengo que hacerlo. Quiero decir, creo que así es como funciona. No sé qué más, no sé qué más hacer".

El jueves, Los Angeles Times publicó una historia en la que Paley y Tither-Kaplan se unieron a otras tres mujeres al alegar que experimentaron un comportamiento inapropiado y en ocasiones sexualmente explotador por parte de Franco.

Hilary Dusome dijo al periódico que tomó una clase de actuación dictada por Franco en 2012 en Playhouse West en North Hollywood, California.

Ella y su compañera Natalie Chmiel dijeron que tuvieron "una filmación no profesional y hostil en un club de striptease" mientras trabajaban en lo que creían que era una película de arte o un comercial de Franco.

"Sentí que me seleccionaron para algo con base en mi trabajo duro y mi mérito, y cuando me di cuenta de que era porque tenía unos pechos bonitos, estaba bastante claro que ese no era el caso", dijo Dusome. "No creo que comenzara a enseñar con malas intenciones, pero tomó un mal camino y dañó a muchas personas en el proceso".

Cuando CNN se puso en contacto con ella, un representante de Dusome se negó a ofrecer más comentarios.

"Simplemente aprovechó nuestro entusiasmo por trabajar y ser parte de algo más grande", dijo Chmiel. "Éramos todos actores prometedores que estaban muy ilusionados".

Katie Ryan dijo a The Times que conoció a Franco en Playhouse West y tomó varias clases en la escuela de cine de Franco, Studio 4, que lanzó en Los Ángeles y Nueva York.

Ryan dijo que Franco llevaba a los estudiantes a creer que "había posibles papeles disponibles si realizábamos actos sexuales o nos quitábamos la camisa".

El abogado de Franco, Michael Plonsker, disputó las acusaciones que las mujeres hicieron en The Times.

CNN no ha confirmado las versiones de las mujeres.

Cuando CNN se puso en contacto con él, un portavoz de Franco señaló los comentarios del actor en los programas nocturnos y proporcionó declaraciones de sus seguidores.

"Como propietario de Rabbit Bandini Productions, la compañía que administraba Studio 4, (puedo decir que) la escuela siempre se administraba profesionalmente", dijo Vince Jolivette en una declaración. "Nuestros instructores fueron excelentes, los comentarios de los estudiantes fueron positivos y este reciente tuit de una exalumna es muy inconsistente con la misión de la escuela y estamos investigando este asunto".

En 2014, Franco fue noticia por los mensajes de texto enviados a una chica de 17 años que conoció y con la que coqueteó en redes sociales.

Franco abordó el incidente durante una aparición en "Live with Kelly and Michael".

"Estoy avergonzado y creo que soy solo un ejemplo de cómo las redes sociales son engañosas", dijo Franco en ese momento. "Es una forma en que las personas se conocen hoy, pero lo que aprendí... no sabes quién está en el otro lado. Conoces a alguien en persona y lo asimilas, pero no sabes con quién estás hablando. Entonces, tuve un mal juicio y aprendí mi lección".