Apagón en el CES en Las Vegas deja a oscuras a una de las más importantes ferias de tecnología

(CNN Español) - Un corte de luz este miércoles en el Centro de Convención de Las Vegas dejó a oscuras a los asistentes a la Feria electrónica de consumo (CES por sus siglas en inglés).

Scroll for more content...

Según la cuenta oficial de la feria, se trata de un apagón aislado que están tratando de solucionar.

There is an isolated power outage at the Las Vegas Convention Center. We are working hard to resolve this and appreciate your patience.

— CES (@CES) January 10, 2018

El equipo de CNN en Español que se encuentra en el lugar registró los momentos después del apagón. Por el sistema de altavoz del lugar se le ha pedido a las personas que tengan cuidado al moverse por el recinto y les indicaron que están investigando qué fue lo que sucedió.

Apagón en el CES 2018 en Las Vegas: así se ve el recinto en donde se celebra una de las más importantes ferias de tecnología https://t.co/8OTpZcSGXU pic.twitter.com/v8LXJrNyfE

— CNN en Español (@CNNEE) January 10, 2018

La CTA, organizadora del evento, emitió un comunicado en el que afirman que están trabajando "fuertemente para restaurar este apagón temporal", pidieron paciencia y se disculparon por los inconvenientes.

Una de las ferias tecnológicas más grandes del mundo inició este domingo en Las Vegas.

La Feria de Electrónica de Consumo —conocida como CES, por sus siglas en inglés— es una desbordante y abrumadora confusión de pabellones, eventos de prensa y dispositivos tecnológicos.

Ahora en su edición número 51, algunas partes del espectáculo parecen un retroceso a una era diferente cuando los televisores eran considerados la vanguardia de la innovación tecnológica. Las principales marcas siguen siendo compañías como Panasonic y Sony porque muchas de las marcas que lideran el mercado tecnológico como Apple, Facebook y Amazon prefieren mantener un bajo perfil en el show.