'Timochenko' felicita a soldados y policías por proteger a exguerrilleros

(CNN Español) - “Los tiempos de confrontación armada han quedado atrás…Las realidades de hoy son muy distintas”. Así inicia el mensaje de Año Nuevo de Rodrigo Londoño Echeverry, líder de las FARC y exjefe guerrillero del grupo armado colombiano que durante 53 años llevó el mismo nombre.

El líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (que se inscribió como colectividad política en diciembre de 2016 tras el acuerdo de paz de ese mismo año) felicitó este martes a las fuerzas militares de Colombia por ser “garantes y defensores de la paz”.

Envío sincero saludo de felicitación a las fuerzas armadas colombianas. No nos anima otro deseo que el de contar con unos cuerpos militares y policiales altamente profesionales, defensores y garantes de la Paz.https://t.co/KeStdgYaUl

— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) January 2, 2018

En un comunicado publicado en la página web de las FARC, Londoño Echeverry destacó el trabajo de las fuerzas armadas por garantizar “la vida e integridad” de los líderes del partido y de los militantes, por parte de “soldados y policías que antes combatíamos”.

“Hay que reconocer, sin ningún tipo de vacilaciones, que las Fuerzas Militares y de Policía desempeñaron un rol fundamental en el logro de las fórmulas de entendimiento, y que han obrado con inquebrantable lealtad”, escribió ‘Timochenko’.

El líder de las FARC destacó la etapa de implementación de los acuerdos de paz firmados con el Gobierno de Colombia en noviembre de 2016.

“Por primera vez en la historia de las conversaciones de paz, no se escuchó una sola voz discordante en ninguna de las esferas encargadas de la defensa y la seguridad del Estado. Así sigue sucediendo en esta etapa de implementación, lo cual es digno de aplauso”, agregó.

"Tenemos la tarea conjunta de alcanzar la reconciliación, sepultar odios y rencores, construir un mejor futuro para la patria" @TimoFARC a @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia -- -- https://t.co/A4PLz2qtmh pic.twitter.com/ebo3Lvq0jr

— FARC (@FARC_EPueblo) January 3, 2018

Las reacciones divididas en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos tuiteros calificaron de hipocresía las palabras de Londoño Echeverry, y otros saludaron el gesto de reconciliación.

No creo en ese mensaje, a no ser que tenga su segunda intención, para llegara a ellos, seguramente los nuevos oficiales, suboficiales y soldados, no saben de los benjamines que hicieron, pero para eso está la historia, cínicos FARC

— MauricioPuentesB (@mamensasi1) January 3, 2018

Solo palabras sin sentido, la reconciliación no es solo verbo es cumpliendole a las víctimas mediante el sometimiento a la justicia, no es premiando a los victimario como se logra la paz. Colombia no caiga la trampa.

— alx scala (@AlxScala) January 3, 2018

Nunca me imaginé leer un mensaje de estos. Me alegro profundamente que haya reconciliación. La esperanza es que todos entendamos la dimensión de este proceso de paz.

— Betty Ar (@BettyArtunduaga) January 2, 2018

Uff que mensaje verdadera gestos que valen la pena felicitaciones

— CARLOS MONTERO (@CAMONTEROPEREZ) January 3, 2018

Algunos colombianos-- a pesar de la mala publicidad, los ataques a la intención, los atentados y la oposición Guerrerista, seguimos creyendo en una PAZ que nos permita crecer como hermanos a todos! Y jamás! Perder más vidas por mantener los intereses oscuros de unos pocos...--

— Daniel E Valdivieso (@danedvaldivieso) January 3, 2018

'Timochenko' revela su estrategia electoral

Rodrigo Londoño Echeverry, candidato presidencial de las FARC, destapó su estrategia de cara a las elecciones de 2018 en las que el grupo se medirá por primera vez en su historia en las urnas como partido político en las elecciones para elegir Congreso (en marzo) y Presidencia (en mayo).

En un carta enviada a la militancia del partido FARC este 2 de enero, que conoció CNN en Español, ‘Timochenko’ reveló que los territorios se organizarán a través de Unidades Tácticas del Común (UTC), que servirán como “centros de difusión” de su plataforma política, donde se concentrarán jóvenes, hombres, mujeres y artistas “del común”.

¡Qué belleza! La Casa de los Comunes en Cali. La lucha es también cultura, canto y poesía.Todas/os son Bienvenidos al hogar de la gente del común, las puertas están abiertas a la diversidad y a las propuestas que busquen construir un país donde quepamos todas/os. pic.twitter.com/9V9qYnn3xF

— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) January 3, 2018

El acuerdo de paz garantiza "una representación mínima para el nuevo partido o movimiento político, para listas propias o en coalición, de 5 Senadores y 5 Representantes a la Cámara durante dos periodos electorales”, es decir, en las elecciones de 2018 y 2022.

Además, 'Timochenko' les pidió a los militantes de su partido que se cuiden pues dice, existe un sector minoritario que “quiere seguir con la práctica de asesinar y desaparecer cualquier opción política que represente los interés del común”. Por ello les pidió ser cuidadosos con sus comunicaciones y desplazamientos para impedir que esos sectores cumplan con su objetivo de “aniquilarlos”.

Finalmente, el exguerrillero, dice que está en manos de las FARC alcanzar el objetivo de la paz y les envía un “abrazo del oso” a los militantes del partido.

Este jueves 4 de enero Rodrigo Londoño Echeverry se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos en Cartagena para hacer un balance de la implementación de los acuerdos de paz un año después de la firma de los acuerdos de La Habana.