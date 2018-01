Famoso youtuber en el ojo del huracán por un video que muestra a una aparente víctima de suicidio

(CNN) - Una disculpa del famoso youtuber Logan Paul no logró calmar el escándalo después de que la estrella de las redes sociales publicara un video de YouTube, mostrando lo que parece ser un cuerpo colgado de un árbol en un bosque japonés conocido por suicidios.

Scroll for more content...

MIRA: Un suicidio y más denuncias de acoso sexual contra políticos y personalidades públicas en EE.UU.

Este lunes, Paul se disculpó por el vlog: "No lo hice por tener más reproducciones. Tengo puntos de vista. Lo hice porque pensé que podría hacer una onda positiva en internet, no causar un monzón de negatividad".

"Tenía la intención de crear conciencia sobre el suicidio y la prevención del suicidio y, aunque pensé: 'si este video salva solo UNA vida, valdrá la pena', me tomó por sorpresa la escena, como se muestra en el video", según su declaración publicada en Twitter.

MIRA: Así avanza la investigación del suicidio del criminal de guerra en la corte

La disculpa de Paul no aplacó la ira creciente, ya que también fue criticada por ser desatinada y un autoelogio

Quitó el video original de YouTube, pero sigue disponible en línea en otros lugares. En él, Paul y su grupo encuentran un cuerpo colgado en el bosque de Aokigahara. Le llaman y Paul le pide a alguien que llame dos veces a la policía.

Después de ver el cuerpo, Paul dice: "Es la primera vez que veo algo así. Esto literalmente podría haber acabado de suceder".

La cara de la persona se ve borrosa en el video.

Alguien fuera de la cámara dice: "No me siento bien".

Paul responde: "¿Qué? ¿Nunca habías estado junto un tipo muerto?"

La persona dice: "No"

Paul estalla en carcajadas. "Iba a ser una broma. Todo esto era una broma. ¿Por qué se volvió tan real?", pregunta.

LEE: Facebook prueba inteligencia artificial para prevenir suicidios

"La depresión y las enfermedades mentales no son una broma", dice. "Vinimos aquí con la intención de concentrarnos en el aspecto embrujado del bosque. Esto se volvió muy real".

Paul y sus amigos se reúnen en el estacionamiento. Y le dice a la cámara que "sonreír y reír ... no es una descripción de lo que siento por las circunstancias. Todos manejan sus emociones de forma diferente ... Me las arreglo con humor".

Dijo que no estaba monetizando el video por "razones obvias" y dio una advertencia de video gráfico.

La polémica por el video llegó rápidamente.

"La persona joven que murió no era para Paul, ni su cuerpo, ni su imagen, ni su historia", tuiteó Caitlin Doughty, funeraria y autora.

https://twitter.com/TheGoodDeath?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F01%2F02%2Fhealth%2Flogan-paul-video%2Findex.html

"Se perdió la oportunidad de que Paul NO usara la grabación. Ha debido grabar una video en su habitación de hotel más tarde y decir 'algo muy intenso sucedió hoy. Nunca había visto un cadáver. Así es como me sentía. La enfermedad mental es horrible'. Luego podría irse tranquilo o lo que sea", añadió.

El actor Aaron Paul expresó su disgusto: "El suicidio no es una broma".

"No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Es triste", escribió.

Dear @LoganPaul,

How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.

Ap

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) January 2, 2018

Algunos le pidieron a Paul que donara sus ganancias de YouTube a organizaciones de prevención del suicidio.

El enlace al video ahora dice que el usuario ha retirado el contenido.

Muchos le preguntaron a Paul por qué había publicado el video cuando tiene fanáticos tan jóvenes.

"No piensa antes de hablar/actuar en frente de su joven y muy influenciable audiencia", tuiteó James Charles, una estrella adolescente de las redes sociales, quien también añadió un número de teléfono para la prevención del suicidio.

https://twitter.com/jamescharles?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F01%2F02%2Fhealth%2Flogan-paul-video%2Findex.html

Entre los jóvenes estadounidenses entre los de 10 y 24 años, el suicidio es la tercera causa de muerte, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Paul y sus amigos habían estado visitando Japón, donde la tasa de suicidios es una de las más altas. El bosque que visitaron es conocido en todo Japón como "bosque suicida". Las señales publicadas allí instan a los visitantes suicidas a buscar ayuda y ofrecen un número de línea directa.

MIRA: Horror en Japón: escondía partes de cuerpos en su casa

Paul saltó a la fama con sus microve videos virales en Vine usando humor juvenil y físico, que describió como llenando "el nicho del loco chico de la universidad". Empleó eso en proyectos de televisión y su propia mercancía, y ganó millones de seguidores en las redes sociales.