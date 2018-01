La presentación de Año Nuevo de Mariah Carey deja el primer meme de 2018

(CNN) - Mariah Carey no necesita tu charla de redención. Pero, sin duda, su actuación de fin de año este domingo fue infinitamente mejor que el desastre de 2016, y fue lo suficientemente extraña como para proporcionarnos nuestro primer meme de 2018.

MIRA: Mariah Carey hace el ridículo en su presentación de Año Nuevoç

Bien abrigada con una piel de Falkor, la diva dorada cantó para darle la bienvenida al Año Nuevo. Había confeti y brillantes vestidos y un pequeño coro de gospel y vocalización experta.

Mariah hizo una pausa entre canciones para pedir un té caliente.

"Me dijeron que habría té", dijo, mirando hacia el escenario algo perpleja. A pesar del frío infernal de la noche, no había.

"Oh, es un desastre. De acuerdo, bueno, tendremos que pasar apuros. Voy a ser como todos los demás, sin té caliente".

La palabra icónico a veces se usa demasiado, pero este momento lo amerita.

¿En serio? ¿Sin té caliente? El mayor desastre: "ser como todos los demás".

Fue icónico.

Como si el comienzo del nuevo año no pudiera ser más grandioso, Mariah luego publicó una foto de ella misma disfrutando de dicho té, dándonos el meme inaugural más glamoroso de 2018.

Hazte a un lado Rana René, tenemos una nueva reina del meme del té.

