No, el índice de aprobación de Trump no es igual al de Obama

(CNN) - El presidente de EE.UU. Donald Trump afirmó el viernes que sus índices de aprobación en este momento de su presidencia rivalizan con los de Barack Obama, citando un informe del programa "Fox & Friends".

"Si bien a las Fake News les encanta hablar sobre mi llamada baja aprobación, @foxandfriends acaba de mostrar que mi calificación el 28 de diciembre de 2017 fue aproximadamente la misma que la del presidente Obama el 28 de diciembre de 2009, que fue del 47%... ¡y esto a pesar de la masiva cobertura negativa de Trump y el engaño de Rusia! ", tuiteó.

While the Fake News loves to talk about my so-called low approval rating, @foxandfriends just showed that my rating on Dec. 28, 2017, was approximately the same as President Obama on Dec. 28, 2009, which was 47%...and this despite massive negative Trump coverage & Russia hoax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Pero la verdad es que, en casi todas las encuestas de buena reputación, los índices de aprobación de Trump son menores de casi todos sus predecesores, incluido Obama, desde el primer día de su presidencia.

La comparación más clara entre las calificaciones de aprobación de los dos presidentes es las encuestas diarias de seguimiento de Gallup, que se publican tanto como promedios de tres días como promedios semanales. Los promedios de tres días publicados el 28 de diciembre de 2009, el día que Trump citó en su tuit, arrojaron un 51% de aprobación para Obama con un 43% de desaprobación. El 28 de diciembre de este año, Gallup mostró un promedio de tres días que muestra una aprobación del 38% para Trump con un 56% de desaprobación.

Los números semanales cuentan una historia similar: para la semana que finalizó el 27 de diciembre de 2009, el 51% aprobó a Obama, y ​​para la semana que finalizó el 24 de diciembre de 2017, solo el 37% aprobó Trump.

Esa brecha se refleja en otras encuestas con tendencias a largo plazo y metodologías similares tanto ahora como en 2009. En las encuestas de CNN entre todos los adultos, el 35% aprobó Trump a mediados de diciembre de 2017, mientras que Obama obtuvo una calificación de aprobación del 54% en diciembre 2009. CBS News encuentra una brecha de 14 puntos entre la aprobación de Obama en ese momento (50%) y la aprobación de Trump ahora (36%). NBC News y The Wall Street Journal muestran una brecha menor de 6 puntos en la aprobación, pero el número de desaprobación de Trump (56%) supera a Obama en 10 puntos (46%). Y la encuesta de la Universidad de Quinnipiac encuentra una brecha de 9 puntos entre la aprobación de Trump (37%) y la calificación positiva de Obama (46%) entre los votantes registrados.

El reclamo tuiteado de Trump se basa en los resultados de una encuesta diaria de seguimiento realizada por Rasmussen Reports. Esos hallazgos provienen de una encuesta realizada mediante una combinación de entrevistas en línea y las realizadas a través de llamadas a teléfonos fijos por un entrevistador de voz grabado en lugar de una persona en vivo. Afirman que entrevistan a posibles votantes, sin especificar en qué elecciones esas personas votarán, ni cómo se identifican. Las encuestas realizadas de esta manera no cumplen con los estándares de CNN para la presentación de informes, ya que pueden representar poco a ciertos segmentos de la población.

La encuesta de Rasmussen recibió una calificación C + en los rankings de encuestadores más recientes de FiveThirtyEight, y se ha encontrado que se inclina hacia el Partido Republicano en comparación con otros encuestadores, lo que significa que generalmente minimiza el apoyo a Obama y tiende a exagerar el apoyo a Trump en comparación con otros sondeos.

Donald Trump ha tenido el peor índice de aprobación al final del su primer año calendario en la Casa Blanca desde que empezaron las encuestas modernas, tocando un nuevo punto bajo de 35% en una nueva encuesta de CNN en diciembre.

Aprobación presidencial en el primer año en el cargo

Mirando hacia atrás en el tiempo, las calificaciones de aprobación de Trump en su primer año son más bajas que las de otros presidentes en sus primeros años en el cargo. La calificación actual de Trump en las encuestas de CNN, del 35%, es al menos 14 puntos por detrás de cualquier otro presidente remontándonos hasta Dwight Eisenhower. Las cifras de Bill Clinton coincidieron brevemente con las de Trump a fines de la primavera de 1993, pero se recuperaron en pleno verano, dejando solo a Trump en la parte inferior del índice de aprobación.