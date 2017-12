Los memes del Clásico entre Real Madrid y Barcelona

(CNN Español) - El Barcelona de Lionel Messi se llevó el Clásico del fútbol español ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y por goleada, lo que no pasó inadvertido para los tuiteros.

Estos son algunos de los mejores memes del partido:

------ #ElClásico #ViscaBarça #RealmadridvsBarcelona pic.twitter.com/sx3m3zsHgR

— Daniel Supertramp -- (@Danilopat) December 23, 2017

Bon Nadal a tothom! Feliz navidad para todos!#elcristoredentor #elclasico pic.twitter.com/EDKtQAIQfc

— Marc Bertran (@marcbertran76) December 23, 2017

#ElClasico pic.twitter.com/ezGv2C92aZ

— castro_10 (@memestar42) December 23, 2017

#ElClásico Pos-partido. pic.twitter.com/UzfbhrN9Gi

— Mr.Bellotero (@juanlu_culeFCB) December 23, 2017

#ElClasico pic.twitter.com/vCdCP3Wvbk

— _Robin_11 (@kshitijkaran) December 23, 2017

That's exactly the face you should make when the god is slapping at your face with the ball#ElClasico #Barça #ForcaBarca #winner #Barcelona pic.twitter.com/RQNvJIXsh5

— JERRY-- (@jerunnao) December 23, 2017

#ElClasico pic.twitter.com/Ge1AM8nhWF

— Maliq Nurudeen (@MaliqNurudeen) December 23, 2017

Mejor jugador del Mundo: MESSI Segundo mejor jugador del Mundo: MESSI con solo una bota.#ElClasico pic.twitter.com/ZXFXNvKga2

— ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) December 23, 2017

#ElClasico

Messi en el Bernabeu. pic.twitter.com/KG6FwJ2qgt

— Epicuro (@errekaor) December 23, 2017