Disfruta de tus recortes de impuestos mientras duren: esto es lo que tienes que saber

(CNNMoney) - Primero que todo, buenas noticias.

Bajo la reforma tributaria del Partido Republicano —que el presidente Donald Trump está listo para firmar esta semana para que se vuelva ley— muchos hogares pagarán menos impuestos en los próximos años.

El Comité Conjunto no partidista de Tributación (JCT por sus siglas en inglés) estima que en 2019 más de la mitad de los contribuyentes que ganan 40.000 dólares y más, tendrán un recorte promedio de impuestos de más de 500 dólares. Esa tendencia se mantiene para grupos que tengan ingresos superiores a 50.000 dólares en los años siguientes hasta el año 2025.

El Tax Institute de H&R Bloc proporcionó algunos escenarios de personas con niños pequeños, por ejemplo, que podrían ver su carga impositiva caer en aproximadamente 2.000 dólares o más el próximo año.

Pero aquí está el detalle: después de 2025, todos los recortes de impuestos individuales expirarán. A su vez, los recortes de impuestos a las corporaciones permanecerán con esta ley.

Como resultado, para 2027, una gran mayoría de personas que ganen menos de 200.000 dólares verán ya sea un pequeño cambio en su factura de impuestos o un aumento de impuestos en relación a lo que pagan hoy, estima el JCT.

Los republicanos hicieron que los recortes de impuestos fueran temporales para que pudieran cumplir con las reglas del presupuesto que les permitieran aprobar su reforma de impuestos sin los votos demócratas.

Pero no te preocupes, dicen ellos. Un futuro Congreso no dejará que los recortes de impuestos para la clase media expiren. Precedentes recientes —como los mucho más extendidos recortes de impuestos de Bush— sugieren que podrían estar en lo cierto. Aún así, no hay ninguna garantía de ello. Después de todo, mucho puede cambiar en ocho años.

En cualquier caso, hay otra razón por la que podrías terminar pagando más impuestos después de 2025.

Aunque los recortes son temporales, la ley de impuestos del Partido Republicano hace permanente otra disposición clave que la experta en impuestos Lily Batchelder ha descrito como un "aumento sigiloso de impuestos" para las personas, cuyos efectos aumentarán con el paso del tiempo.

El dinero que recaudará es una gran razón por la cual el costo de los recortes de impuestos corporativos permanentes se pagará en la segunda década, según Batchelder, profesora de impuestos en la Universidad de Nueva York.

El plan del Partido Republicano incluyó una nueva medida de inflación más lenta llamada CPI encadenado que se aplicará a las partes del código tributario ajustadas a la inflación. Entonces, por ejemplo, los rangos de ingresos que se aplican a cada una de las siete tasas de impuestos a la renta crecerán lentamente. También lo hará el valor de muchos créditos fiscales y los umbrales de eliminación gradual de los ingresos para varias exenciones fiscales.

Esos umbrales deciden si ganas mucho dinero o clasificas a ciertas exenciones fiscales.

¿El resultado para los contribuyentes? Muchas exenciones impositivas, dice Batchelder.

“Valdrán menos con el paso del tiempo de lo que valen bajo la ley actual. Y gradualmente, la gente quedará en rangos tributarios mayores".