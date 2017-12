Neil deGrasse Tyson sobre los ovnis: 'Llámame cuando un extraterreste te invite a cenar'

(CNN) - Se ha hablado mucho sobre la existencia de extraterrestres y ovnis, sobre todo luego de los recientes reportes de que el Pentágono los ha investigado. No obstante, el astrofísico Neil deGrasse Tyson no está convencido, ni siquiera interesado.

"Llámame cuando un extreterreste te invite a cenar", le dijo a Alisyn Camerota de CNN. "La evidencia de que los extraterrestres visitaron la Tierra es tan insignificante que no tengo interés en ello", agregó Neil deGrasse Tyson.

Tyson explicó que, por su propia naturaleza, los objetos voladores no identificados no están identificados, por lo que un video recientemente publicado por el Departamento de Defensa que muestra un ovni en la costa de San Diego, en 2004, no lo desconcierta.

Neil Degrasse Tyson es uno de los científicos más mediáticos del mundo. (Crédito: Thos Robinson/Getty Images para Popular Science)

"El universo está lleno de misterios. Solo porque no sepas qué es lo que estás mirando no significa que sean extraterrestres inteligentes que nos visitan desde otro planeta", se explicó Neil deGrasse Tyson.

"Los científicos vivimos en el misterio todos los días de nuestras vidas... la gente se siente incómoda al no saberlo, no los científicos. Estoy bien. No sabemos qué es. Sigan revisándolo".

En cuanto a la intriga en torno a por qué el Pentágono estaría estudiando ovnis si es probable que no haya alienígenas dirigiéndolos, Tyson dijo: "Es un objeto volador y no sabemos qué es. ¡Espero que alguien esté revisando eso!"

