¿Qué significa la reforma tributaria de EE.UU. para los 'millennials'?

(CNNMoney) – Una gran reforma tributaria en Estados Unidos ocurre cada 30 años más o menos. Y ese período también es la edad promedio que tienen los milénicos o millennials. Así que ahora que el plan fiscal republicano fue aprobada, puedes empezar a imaginarte cómo será vivir con este código impositivo durante muchos años de salario.

Scroll for more content...

Aunque hay algunos cambios inmediatos –como la derogación del mandato individual para Obamacare, que probablemente dará al traste con los costos de tu atención médica–, las disposiciones que más te afectan siendo millennial, como las exclusiones de impuestos para la matrícula de empleados y las exenciones de matrícula, se mantendrán.

MIRA: La Casa Blanca y los republicanos celebran aprobación de la reforma fiscal

“Esta fue una gran victoria para los empleados que están intentando avanzar en su educación, mejorar el crecimiento de sus salarios y de su movilidad en el mercado laboral, como lo hacen muchos jóvenes”, indicó Kathleen Coulombe, asesora principal de relaciones gubernamentales en la Society of Human Resource Management.

A grandes rasgos, a los jóvenes les irá bien bajo este plan tributario. Por supuesto, todavía tienes que pagar impuestos, pero seguramente a un tasa más baja… al menos durante los próximos años. De hecho, muchas de las cosas que aprecias de tu bienestar financiero se han mantenido y no tendrán ningún cambio.

Estas son algunas de las disposiciones en las que los milénicos pueden salir ganando (o que al menos no van a perder).

Tasas potencialmente más bajas en el impuesto a la renta

El promedio del pago semanal para las personas entre 24 y 34 años es de 778 dólares, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Durante un año, esa cantidad aumentaría a 40.456 dólares. Bajo ese nivel de ingresos, pasarás de estar en una categoría impositiva del 25% a una del 22%, cuando las nuevas tarifas entren en vigencia.

Pero no todos serán gravados a una tasa más baja. Encuentra el grupo en el que te encuentras para saber cómo te afectará.

Ahora, si no tienes muchas deducciones y usualmente tomas la deducción estándar, hay mejores noticias aquí: la deducción estándar prácticamente se duplicaría a 12.000 dólares, pues tendrá un aumento de 6.500 dólares. Eso es suponiendo que eres soltero. Si estás casado, la deducción estándar asciende a 24.000 dólares.

Los créditos fiscales por hijos se expandirán

Si, como la mayoría de los milénicos, no estás casado y no tienes hijos, no vas a obtener mucho más del plan. Pero, si eres padre o planeas serlo pronto, resultarás elegible en los créditos fiscales expandidos por hijos destinados a las familias. Dependiendo de tu cuenta de impuestos, es posible que no sea elegible para todo el crédito, que es de hasta 2.000 dólares por niño. Pero incluso sin una obligación tributaria, aún recibirás 1.400 de regreso por cada hijo.

Las excenciones de matrícula se mantienen

Unos 145.000 estudiantes de posgrado no pagan su matrícula porque su universidad los eximió el costo, como parte de un acuerdo en el que el estudiante enseña o investiga.

Una versión anterior de proyecto de ley para la reforma tributaria aprobada por la Cámara en noviembre pasado, proponía incluir ese dinero como un ingreso. Pero, en la legislación final el beneficio se mantuvo.

La contribución del empleador a la matrícula sigue exenta de impuestos

Tu empleador puede aportar hasta 5.250 dólares anuales a la matrícula de programas de educación continua calificados y tú no tienes que pagar impuestos por eso.

Este es un beneficio muy popular que amplía los conjuntos de habilidades y puede llevar a alguien a un empleo mejor remunerado dentro de una organización, explicó Coulombe. “Si tu empleador proporciona el beneficio, este no tiene que estar necesariamente relacionado con tu trabajo actual”, precisó. “Puedes usarlo para desarrollar una destreza o para hacer una transición a otra cosa, y los empleadores pueden mantener tu talento en casa”, completó.

LEE: La reforma tributaria podrá ser una gran victoria para Trump, pero no a nivel político

Cuando el plan de la Cámara de Representantes propuso que este beneficio estuviera sujeto a impuestos, muchas personas que actualmente están inscritas en programas que comenzarán en enero temían quedar tambaleando. Pero en la propuesta final, el beneficio no será gravado.

La deducción de intereses por préstamos estudiantiles continúa

Puedes reclamar una deducción de hasta 2.500 dólares al año, por cuenta del interés pagado en los préstamos estudiantiles. Sin embargo, este beneficio se elimina a medida que aumentan tus ingresos. Así que cuando ganes más de 80.000 dólares como soltero o junto a tu pareja acumulen más de 165.000 dólares, no obtendrás la deducción.

La medida alcanza a ahorrarles a los contribuyentes hasta 625 dólares cada año. Aunque la cifra suele ser menor.

De nuevo, la primera versión de la ley eliminó esta deducción, pero el proyecto final la mantiene.

Permanece el crédito fiscal por oportunidades de trabajo

Si bien este es un beneficio fiscal existente para los empleadores, de hecho afecta directamente a los jóvenes. El Crédito Fiscal de Oportunidad de Trabajo incentiva a los empleadores a contratar a ciertos grupos, como quienes que necesitan trabajar durante el verano y los jóvenes veteranos del ejército. En la legislación final, esta disposición no se modifica.

Ahora, no todo son buenas noticias. Esto es lo que los millennials perdieron con esta nueva reforma tributaria.

La deducción por gastos de mudanza quedó eliminada

Bajo la ley existente, incluso si no detallas tus declaraciones de renta, aún puede deducir los gastos de mudanza. Pero, con el nuevo proyecto aprobado esta deducción ya no estará disponible. Sin embargo, puede haber algunas excepciones para los miembros del ejército.

Adiós al beneficio de desplazarse en bicicleta

El código tributario actual te permite descontar hasta 20 dólares mensuales de tus ingresos por los costos del desplazamiento en bicicleta al trabajo, suponiendo que no estés inscrito en un programa de beneficios para pasajeros. Pero esta deducción será eliminada.

La deducción por preparar la declaración de impuestos quedó eliminada

Actualmente puedes deducir lo que te cuesta preparar tu declaración de impuestos, ya sea por un profesional o por un software que se encargue de eso, así como la tarifa de presentar tus formularios electrónicamente. Pero esto dejó de estar en pie, pues el nuevo proyecto de ley lo eliminó.

MIRA: ¿Cómo califican los estadounidenses el desempeño de Trump y qué piensan de la reforma tributaria?

El mandato de salud fue derogado

Lo sabemos. Se supone que esto era sobre los impuestos. Y ya es lo suficientemente confuso como para añadirle atención médica a la mezcla.

Pero al dejar en cero sanción impositiva por no tener seguro de salud, el proyecto de ley de la reforma tributaria debilita efectivamente a Obamacare, que este año cubre a más de 12 millones de personas, incluidos muchos jóvenes. De 2010 a 2015, el mercado de atención médica redujo a la mitad la tasa de personas entre los 18 y 34 años sin seguro médico.

El hecho de revocar el mandato que exige que todos los estadounidenses tengan atención médica derivará en que aproximadamente 4 millones menos de personas estarán cubiertas para el primer año cuando entra en vigencia la derogación, llegando a 13 millones en 2027, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La otra cara es que si no quieres comprar atención médica, no serás sancionado. Pero, cuando lo hagas sólo recuerda que la deuda médica es la razón principal de la bancarrota personal. El resultado para el resto de nosotros: los planes premium aumentarían aproximadamente un 10% en la siguiente década.