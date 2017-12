El embrión que más tiempo ha estado congelado resultó en un nacimiento exitoso

(CNN) - El embrión humano que ha estado congelado durante más tiempo resultó en un nacimiento exitoso en noviembre en Tennessee.

Emma Wren Gibson, nacida el 25 de noviembre en un parto en el que estuvo el doctor Jeffrey Keenan, director médico del Centro Nacional de Donación de Embriones, es el resultado de un embrión originalmente congelado el 14 de octubre de 1992.

Los padres de Emma, ​​Tina y Benjamin Gibson, del este de Tennessee, admitieron sentirse sorprendidos cuando Carol Sommerfelt, directora del laboratorio de embriología del National Embryo Donation Center, les dijo la edad exacta del embrión descongelado el 13 de marzo.

"¿Te das cuenta de que tengo solo 25 años? Este embrión y yo podríamos haber sido mejores amigos", dijo Tina Gibson.

Hoy, Tina, ahora de 26 años, le explicó a CNN: "Solo quería un bebé. No me importa si es un récord mundial o no".

Sommerfelt dijo que el nacimiento es "bastante emocionante considerando cuánto tiempo estuvo congelado el embrión". El embrión congelado más antiguo antes de este que llegó a un nacimiento exitoso tenía 20 años.

Con un peso de 2,7 kilos y una estatura de 50,8 centímetros, Emma es una niña sana, y ese es el único pensamiento en la mente de sus padres.

"Estamos tan agradecidos y bendecidos. Ella es un precioso regalo de Navidad del Señor", dijo Tina. "Estamos muy agradecidos".

A pesar de no compartir los genes, Benjamin, de 33 años, dijo que siente a Emma como su propia hija. "Tan pronto como ella salió, me enamoré de ella", dijo.

La historia de Emma comienza mucho antes de que los Gibson la "adoptaran" (y a cuatro embriones hermanos del mismo donante de óvulos). Fue creada para la fertilización in vitro por otra pareja anónima, y ella y los otros embriones habían sido almacenados para que pudieran ser utilizados por alguien que no puede o no quiere concebir un niño de forma natural.

Estos son "bebés de nieve" están suspendidos, congelados, son vidas humanas potenciales esperando nacer.