Senado de EE.UU. aprueba la reforma fiscal

(CNN Español) - En la madrugada del miércoles el Senado de EE.UU. aprobó la reforma fiscal republicana después de que el martes la Cámara de Representantes lo hiciera.

La votación final fue 51-48.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley más temprano el martes, pero se realizaron cambios técnicos en el Senado, y el proyecto de ley volverá a la Cámara el miércoles para una nueva votación, donde se espera que vuelva a aprobarse. Se espera que el presidente Donald Trump firme el proyecto de ley esta tarde en una ceremonia en la Casa Blanca.

El vicepresidente Mike Pence dijo en Twitter que es una victoria "histórica" para el pueblo estadounidense y resaltó que Trump mantuvo su promesa.

A historic WIN for the American people as the @SenateGOP voted to deliver working families & job creators a TAX CUT for Christmas. @POTUS Trump kept his promise to deliver a middle-class miracle for millions of hard-working Americans – a great day for the American people! #MAGA pic.twitter.com/4G4gJj4tJ2

— Vice President Mike Pence (@VP) December 20, 2017

Así, Trump estaría listo para tener una gran reforma tributaria antes de Navidad y asegurar un logro que vivirá junto a él en la historia.

El escenario para Trump es que la reforma tributaria impulsará el crecimiento económico, impulsará el mercado bursátil que ya está en alza, revivirá las fábricas abandonadas en el país e indirectamente apoyará su recuperación política.

Se trata de la primera revisión del código fiscal de EE.UU. desde 1981 en el gobierno de Ronald Reagan, dándole a Trump y a los republicanos del Congreso su victoria legislativa más significativa de 2017.

Pero la victoria también es, al menos en parte, una apuesta que los republicanos están adelantando a las elecciones de mitad de periodo del próximo año, ya que el partido votará por la legislación en medio de cifras duras de encuestas sobre lo que se propone hacer, así como análisis críticos que dicen que el plan agregará miles de millones a la deuda nacional y, finalmente, aumentar los impuestos a algunos grupos clave.

Pero al final, ningún mal análisis, ninguna encuesta mala, ningún titular malo ha disuadido a los republicanos de avanzar en este proyecto de ley. Nada en este momento va a cambiar eso.

¿Qué contiene la reforma fiscal de los republicanos?

Sería la mayor reforma fiscal en 30 años, pero no todas las promesas se van a ver cumplidas. El proyecto reduce a siete los niveles gravables de ingresos. Recortaría los impuestos para un 95% de los contribuyentes, el próximo año, pero, en promedio, los recortes de impuestos para personas de mayores ingresos exceden con creces los que disfrutaran personas de menores ingresos, según el Tax Policy Center, y expiran en unos años.

La parte medular de la iniciativa es la relacionada con el recorte de impuestos para las grandes empresas. La tasa corporativa baja del 35% actual, al 21 %. Y la esperanza de que se traducirán en más empleos y salarios más altos.

El pasado indica que las empresas se ven más tentadas a usar los fondos para premiar a inversionistas, recomprar acciones. La propuesta final conservó deducciones para prestamos estudiantiles, recortes de impuestos para matricula universitaria, y mantiene deducciones para gastos de los maestros.

Además, sube el monto del crédito fiscal para niños a 2.000 dólares y reembolsables unos 1.400 dólares sin importar que los padres no ganan lo suficiente para pagar impuesto sobre la renta.

Para estados como Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y California se acabó la deducción ilimitada de impuestos a la renta estatales y locales y a la propiedad. El límite es de 10.000 dólares, lo que podría afectar los precios de las viviendas.

Otro riesgo es el limite deducible de los intereses de la hipoteca: 750.000 dólares: los dueños de viviendas en estados con altos impuestos ahora tendrán una mayor carga.